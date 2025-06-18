Летний фестиваль «Движение первых» пройдет в Павловском Посаде 19 июня

С 11:00 утра всех гостей мероприятия будут ждать семь площадок под открытым небом.

Каждый сможет познакомиться с такими направлениями, как патриотизм, международные отношения, волонтерство и добровольчество, медиа и коммуникации, спорт и ЗОЖ, туризм и путешествия, а также экология.

«Будем знакомиться с направлениями главной детско-юношеской организации страны Движение Первых через мастер-классы и активности» — сказал Андрей Афанасьев.

Все площадки представят активисты Совета Первых. Участники смогут пройти спортивную эстафету, принять участие в мастер-классе «Почта добра», экологической игре, попробовать свои силы на медиа площадке, познакомиться с выставкой от клуба «Хранители истории» школы № 10.

Вход на фестиваль свободный. Возраст участников от 6 лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.