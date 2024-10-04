Лекции, мастер-классы и бизнес-шоурум проходят на Московской неделе моды

На Московской неделе моды, которая начала работу 4 октября в «Манеже», проходят лекции, мастер-классы и бизнес-шоурум, передает корреспондент РИАМО.

На мероприятии большое внимание уделяется программе повышения знаний об индустрии для студентов и начинающих и действующих специалистов в сфере моды, маркетинга, пиара и других направлений. Для этого проводятся лекции на различные темы, касающиеся моды, музеев, нейросетей в мире дизайна и другие темы.

На мастер-классах эксперты расскажут и покажут, как снять короткий fashion-фильм, и расскажут об особенностях создания.

В бизнес-шоуруме дизайнеры смогут презентовать свои коллекции оптовым покупателям и провести переговоры с потенциальными партнерами.

Кроме того, 5 октября в ЦВЗ «Манеж» откроются международный шоурум и маркет, где все жители и гости Москвы смогут приобрести одежду, обувь и аксессуары отечественных брендов.