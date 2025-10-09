Легенда шансона Ефрем Амирамов скончался в больнице

Ранее его привезли в медучреждение. Артиста положили в реанимацию с сепсисом. Для его спасения врачи установили специальные дренажные трубки, чтобы откачивать жидкость из ран и тканей.

В 2022 году Амирамов перенес два инфаркта и инсульт. После этого сестра увезла его в Израиль на реабилитацию. Музыкант иногда приезжал с женой в Нальчик для небольших выступлений — три недели назад он дал концерт в родном городе.

Ефрем Амирамов — советский певец, музыкант, композитор, поэт, автор и исполнитель собственных песен, телевизионный продюсер. Родился 11 апреля 1956 года. В 1991 году он написал (как рассказал музыкант, после банальной ссоры с женой) свою самую известную песню «Молодая».

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.