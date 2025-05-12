Легенда гнусавых переводов Дольский обратился к врачам из-за проблем с сердцем

У 55-летнего мужчины, который был одним из самых популярных актеров озвучки во времена VHS, на протяжении нескольких недель наблюдалось плохое самочувствие. Доктора обнаружили у него гипертоническую болезнь с поражением сердца.

За все время Дольский смог перевести и озвучить примерно 30 тыс. фильмов. Его голос знают почти все, кто смотрел фильмы на кассетах.

Ранее народной артистке России Светлане Немоляевой провели операцию по восстановлению ритма сердца. Актриса последние 10 лет страдает от кардиопроблем.