Ледовые шоу и мастер-классы: чем порадует москвичей «Путешествие в Рождество»

сегодня в 13:05

С 12 декабря по 11 января в Москве пройдет фестиваль «Путешествие в Рождество»

В Москве стартовал ежегодный фестиваль «Путешествие в Рождество»: он пройдет на 35 площадках в разных точках столицы с 12 декабря по 11 января и станет частью проекта «Зима в Москве», сообщает «Вечерняя Москва» .

Праздничная программа для всей семьи была разработана на основе идей, предложенных жителями Москвы через краудсорсинговую платформу «Город идей».

В программу входят разнообразные творческие занятия, кулинарные курсы, добровольные мероприятия, экскурсии по самым интересным местам, театральные представления и ледовые шоу. Подробности сообщает газета «Вечерняя Москва».

Фестиваль «Путешествие в Рождество» известен своими образовательными мероприятиями. На каждой площадке, как в центре города, так и в его окрестностях, уже подготовлена уникальная развлекательная программа. Дети смогут изучить различные способы создания елочных украшений и гирлянд.

К примеру, на площадке в районе Коптево юные посетители освоят технику живописи мастихином (специальным шпателем), создадут произведения из разноцветной мозаики, распишут новогодние шары и поздравительные открытки, а также научатся элегантно оформлять подарки.

