Лазарева* может лишиться бизнеса в РФ за поддержку ЛГБТ** вместо патриотизма

Активисты требуют лишить Лазареву* бизнеса в РФ и завести на нее еще одно дело

Активисты движения «Сорок сороков» направили обращение в прокуратуру Москвы с требованием проверить деятельность экс-телеведущей Татьяны Лазаревой*. Поводом стало ее новое видео с призывом поддержать ЛГБТ**-фестиваль вместо патриотического театра, сообщает SHOT .

На днях Лазарева* опубликовала новое видео, снятое на фоне флага Украины. На нем она выступила против поддержки патриотического театра в РФ. По ее словам, вместо этого лучше помочь кинофестивалю, посвященному ЛГБТ**, — якобы его участникам очень сложно жить в стране.

Возмущенные роликом активисты требуют проверить законность работы двух российских компаний Лазаревой*: «Мир ежедневников» и «Каванта Принт». Общественники настаивают на рассмотрении возможности конфискации активов осужденной экстремистки.

Кроме того, они просят инициировать проверку бывшей телеведущей на финансирование экстремистской деятельности и пропаганду ЛГБТ**. Ей может грозить новое условное дело.

Ранее президент России Владимир Путин распорядился создать в столице новый театр с патриотическим направлением. Там хотят ставить современные драмы.

*Иноагент, внесена в список террористов и экстремистов

**Движение признано в России экстремистским и запрещено