В Москве появится театр драмы патриотической тематики

Президент России Владимир Путин распорядился создать в Москве новый театр с патриотическим направлением. Там предполагается ставить современные драмы, сообщает газета «Известия» .

«Создать на базе организации культуры города Москвы театр, ориентированный на продвижение современной драматургии патриотической направленности», — говорится в поручении на сайте Кремля.

Работой займется столичное правительство совместно с министерством культуры России, Советом при президенте РФ по культуре и искусству и Союзом писателей России.

Срок выполнения задачи — 30 ноября 2025 года. За него отвечают мэр Москвы Сергей Собянин, министр культуры Ольга Любимова и помощник президента Владимир Мединский.