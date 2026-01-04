Лариса Гузеева уехала на отдых с мужем в карелию после слухов о разводе

Актриса театра, кино и телевидения Лариса Гузеева отправилась с мужем на отдых в Карелию после слухов о разводе. Застуженная артистка РФ уже более 20 лет состоит в браке с известным ресторатором Игорем Бухаровым, сообщает «СтарХит» .

Минувшей осенью в СМИ появилась информация, что пара давно не вместе. Однако звезда шоу «Давай поженимся!» впервые за долгое время опубликовала совместные кадры с мужем.

«Всех с Новым годом! Мы едем в Карелию на зимнюю рыбалку с моим бойфрендом Игорем Олеговичем и с моей Жужечкой. Господи, какие просторы, какая красота», — прокомментировала Лариса кадры заснеженной дороги и пейзажи, опубликованные в ее соцсетях.

Кроме того, сам Бухаров называл «брехней» слухи о разводе с Ларисой Гузеевой. В соцсетях 65-летнего ресторатора по-прежнему стоит статус «женат».

В прошлом году общая дочь актрисы и ресторатора вышла замуж, а также подарила родителям Внучку, которую назвали Ева.

