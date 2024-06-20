Лапкоин: в Кузбассе появилась новая валюта, которую нельзя купить
Кемеровчане могут заработать лапкоины для трат в музее
Музей-заповедник «Томская писаница» в Кемеровской области объявил о введении собственной валюты — лапкоина. Его нельзя купить, однако можно заработать и расплачиваться в самом учреждении, сообщает «Сiбдепо».
Лапкоины возможно только выиграть или заработать — к примеру, если расчесать собак заповедника, то за 50 граммов шерсти посетитель получит 1 лапкоин.
Можно помочь навести порядок — подметаете 5 настилов, и лапкоин у вас в кармане. А еще лапкоины можно выиграть в активностях летнего каюр-курса.
На монеты можно приобрести сувениры или потратить их в лесном ларьке. Также лапкоины используют в качестве скидочных купонов.