Лапкоин: в Кузбассе появилась новая валюта, которую нельзя купить

Кемеровчане могут заработать лапкоины для трат в музее

Музей-заповедник «Томская писаница» в Кемеровской области объявил о введении собственной валюты — лапкоина. Его нельзя купить, однако можно заработать и расплачиваться в самом учреждении, сообщает «Сiбдепо».

Лапкоины возможно только выиграть или заработать — к примеру, если расчесать собак заповедника, то за 50 граммов шерсти посетитель получит 1 лапкоин.

Можно помочь навести порядок — подметаете 5 настилов, и лапкоин у вас в кармане. А еще лапкоины можно выиграть в активностях летнего каюр-курса.

На монеты можно приобрести сувениры или потратить их в лесном ларьке. Также лапкоины используют в качестве скидочных купонов.