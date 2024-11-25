Квестами и развлекательной программой отпраздновали День матери в Калининце

Мамочек поздравили сказочные герои нашего парка и подарили им открытки с теплыми пожеланиями. А на слете мам по обмену премудростями все жалующие смогли сделать куклу-оберег на мастер-классе, который с заботой и особым трепетом провела мама, бабушка, участница Активного долголетия Рубцова Наталья Павловна.

Для детей прошел увлекательный квест, на котором ребята показали себя отличными мамиными помощниками.

Также все желающие смогли сделать кулон своими руками для любимой мамы. Кульминацией праздника стало необычное, очень теплое и нежное лазерное шоу, которое показал нам Гоптерев Никита, участник проекта, при финансовой поддержке Росмолодежь. Гранты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.