Квартира для 15-летней Миланы: какие подарки дарят звезды своим детям?

15-летие Миланы Стар, дочери известного актера Виталия Гогунского, стало событием, когда ей подарили ключи от квартиры в центре Москвы. Такой щедрый подарок девочка получила от матери Ирины Маирко. Психолог Екатерина Трофимова заметила, что для звезд большие траты на детей — это способ подтвердить статус, тогда как для матерей они зачастую связаны с заботой о будущем ребенка., сообщает «Вечерняя Москва».

По словам Маирко, Милана долго мечтала о своем жилье, и эта роскошь стала реальностью. Однако вопрос о пользе такого подхода к воспитанию остается открытым. Исходя из текущих цен на недвижимость в Москве, где квадратный метр стоит около 1,95 миллиона рублей, такие подарки впечатляют. На эти деньги можно купить полноценную квартиру в других регионах.

Другие знаменитости, например, рэпер Тимати, тоже не отстают, радуя своих детей дорогими подарками. Его дочь Алиса в возрасте семи лет получила колечко за 22 миллиона рублей, а сын Ратмир — часы на сумму свыше 97 миллионов.

Дети рэпера Джигана и Оксаны Самойловой с раннего возраста окружены роскошью — дорогие игрушки, брендовая одежда и пышные праздники. Телеведущая Ксения Бородина, в свою очередь, приобрела автобус для своих дочерей, чтобы им было удобно добираться до школы. Этот транспорт стоит от 18 миллионов рублей, а на его содержание уходят немалые суммы. Певец Филипп Киркоров также не скупится на подарки своим детям, как, например, модный показ, организованный в честь дня рождения сына.

«Ну, и важно понимать, что миллионы на подарок ребенку — удивительно для нас, обычных людей. У звезд же ощущение денег другое», — заключила психолог.