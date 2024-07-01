Кувыркалась и не слушала взрослых: в Сети недовольны юной наследницей Киркорова

Дочь артиста Филиппа Киркорова Алла-Виктория сделала тройной кувырок в столовой дубайской школы, не обращая внимания на замечания взрослых. В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлены «завитушки» 12-летней дочери поп-короля, сообщает Life.ru .

«Сегодня мы будем крутить три завитушки перед вот этой красивой женщиной! Погнали!» — воскликнула девочка и сделала кувырок вокруг стойки с металлическими перилами.

После первого трюка та самая «красивая женщина» в красной майке и темных шортах сделала замечание звездной дочке. Несмотря на это, Алла-Виктория исполнила второй кувырок, а затем и третий.

В Сети не все одобрили такие выходки. Некоторые из пользователей начали критиковать не только девочку, но и ее звездного отца.

«Не норма так себя вести в месте, где люди едят», «Она уже взрослая, должна понимать», «Избалованная гадость», — написали пользователи.