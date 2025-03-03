Ксению Раппопорт сняли со спектаклей в двух столичных театрах

Ксению Раппопорт заменили другой актрисой в спектакле «Эйнштейн и Маргарита», который пройдет в Театре Эстрады и Театре Маяковского в марте, сообщает « Осторожно, Москва ».

По словам народной артистки РФ, сама она находится в Москве и чувствует себя хорошо. Снятие с постановки не связано с проблемами со здоровьем.

При этом на афише Театра Эстрады она все еще числится среди актеров, которые будут играть в спектакле. Его показы запланированы на 22, 23 и 25 марта.

В агентстве «Антракт», которому принадлежит постановка, не назвали причин замены актрисы. Там уточнили, что в спектакле вместо Раппопорт будет играть Алена Хмельницкая.

«Замена будет везде, это коммерческий театральный проект», — отметили в агентстве.

В обоих театрах, которые являются лишь площадками для постановки, подтвердили замену Раппопорт. Там заявили, что данное решение был принято организаторами спектакля.

Ранее лента американского режиссера Шона Бэйкера «Анора» с российскими актерами Юрой Борисовым и Марком Эйдельштейном взяла статуэтку «Оскар» как лучший фильм. Всего картина выиграла 5 из 6 номинаций, где была представлена.