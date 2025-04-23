Кружева и пижама: жена Колокольникова удивила своим выходом в свет

Жена Юрия Колокольникова вышла в свет в кружевах и пижаме

Актер Юрий Колокольников и его супруга Вильма Кутавичюте в необычных нарядах посетили премьеру сериала «Урок». Для мероприятия актриса надела пижамный комплект и кружевное бра, а на муж — костюм свободного кроя, сообщает «Леди Mail.ru» .

44-летний Колокольников и 36-летняя Кутавичюте поженились в 2024 году. Актер также воспитывает двоих дочерей от прошлых отношений: дочь Таисию от Надежды Макляровской и Софию от Ксении Раппопорт.

Ранее Юрий Колокольников снялся в новом сезоне американского сериала «Белый лотос». Изначально в картине также должен был сыграть российский актер сербского происхождения Милош Бикович.

Колокольников также снимался в сериалах «Игра престолов», «Метод», «Беспринципные», голливудских фильмах «Довод», «Мастер и Маргарита» и других кинолентах.

