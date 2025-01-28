Юрий Колокольников снялся в третьем сезоне американского сериала «Белый лотос»

Изначально в сериале должен был сниматься российский актер сербского происхождения Милош Бикович, сообщает kp.ru. В феврале 2021 года он стал гражданином РФ и активно поддерживал страну.

Сотрудники HBO сначала хотели позвать Биковича сниматься в проекте, но против этого выступили украинские чиновники, а на Западе опубликовали большое количество статей и материалов, в которых говорилось, что он «пособник президента Владимира Путина». Тогда телеканалу пришлось заменить актера.

Затем в 2025 году в трейлере третьего сезона «Белый лотос» появился Колокольников. Скорее всего, он будет играть эпизодическую роль.

Колокольников — гражданин РФ и Канады. Он уже играл в популярных западных сериалах, например, «Игре престолов», «Американцах» и других проектах.

«Белый лотос» — американский комедийно-драматический сериал. В центре сюжета отдыхающие, которые прибыли на отдых в одноименную гостиницу. Ежедневно гости показывают, что у них сложный характер, и работники отеля ведут себя аналогично.