Крупную коллекцию посуды XVIII века нашли в Чижевском подворье в Москве

Крупную коллекцию фрагментов разнообразных стеклянных сосудов и несколько целых экземпляров уникальной аптечной посуды XVIII века обнаружили столичные археологи на территории Чижевского подворья, сообщается на сайте мэра Москвы.

Так, среди находок — штофы, винные бутыли, аптечные флаконы и стеклянная посуда. Их изучение поможет подробно узнать о развитии стекольного производства в России и за рубежом. Сосуды будут восстановлены и переданы в музей.

Как отметил глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов, в ходе раскопок найдены три аптечных сосуда. Самый древний (начало XVIII века) — луковицеобразный с длинным изогнутым горлышком. Два других (конец XVIII века) — четырехгранные с узким горлышком. Все сосуды покрыты перламутровыми чешуйками. Данное явление носит научное название «иризация стекла».

В данный момент специалисты занимаются очисткой и обработкой сосудов, чтобы сохранить их в хорошем состоянии. После этого артефакты вместе с другими ценными находками из Чижевского подворья будут переданы в Музей Москвы.

Ранее в российской столице нашли уникальные артефакты, принадлежащие XVI–XVIII векам, которые раскрывают историю города и передают наследие московских жителей через поколения.