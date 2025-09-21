Кристофер Нолан стал президентом Гильдии режиссеров Америки

сегодня в 19:43

55-летний кинорежиссер, сценарист и продюсер Кристофер Нолан был избран президентом Гильдии режиссеров Америки, сообщает РЕН ТВ .

Голосование проходило на двухгодичном национальном съезде организации. В результате участники единогласно выбрали Нолана новым президентом Гильдии.

Ранее эту должность занимала Лесли Линка Глаттер.

Нолан — известный британский и американский кинорежиссер. Среди его работ такие фильмы, как «Начало», «Дюнкерк», «Довод», «Интерстеллар». Он получил премию «Оскар» за лучшую режиссуру в фильме «Оппенгеймер».

