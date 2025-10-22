Креативных россиян пригласили поучаствовать в новом грантовом конкурсе

Россияне до 2 декабря могут подать заявку на участие в новом грантовом конкурсе

Президентский фонд культурных инициатив запустил очередной конкурс грантовой поддержки для творческих проектов. Информация об этом появилась в официальном Telegram-канале фонда.

Организаторы приглашают к участию всех россиян, которые занимаются культурными, художественными или креативными направлениями деятельности. Подать заявку могут некоммерческие организации негосударственного сектора, а также представители бизнеса, муниципальные учреждения и те, кто ведет индивидуальное предпринимательство.

Заявки уже принимаются. Желающим поучаствовать в конкурсе нужно успеть заявить о себе до 2 декабря 2025 года.

Для участия необходимо посетить официальный сайт фонда, где размещена исчерпывающая информация об условиях конкурса, а также образовательные ресурсы для претендентов. Организаторы настоятельно советуют ознакомиться с записью вебинара, который был проведен в связи с открытием 16-й конкурсной волны.

Участникам предлагают воспользоваться шансом воплотить задуманное в жизнь. Организаторы отмечают, что получение гранта способно значительно приблизить момент осуществления любой идеи.

«В конкурсной документации есть изменения. Внимательно читайте положение», — говорится в сообщении организаторов.

