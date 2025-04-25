Косметолог прокомментировала болезненный вид Филиппа Киркорова

Череда пластических операций привела к заметной потере веса и кардинальным переменам во внешности Филиппа Киркорова. Обеспокоенные поклонники выражают опасения, связывая болезненный вид певца с новыми хирургическими вмешательствами. Косметолог и пластический хирург Марият Мухина считает, что поп-король прибегал не только к блефаропластике, липосакции и подтяжкам различных частей тела, но и к другим методам омоложения, сообщает Общественная Служба Новостей .

В частности, речь идет о филлерах, введенных в область лица для создания ярко выраженных скул. С их помощью корректировались контуры лица, чтобы закрепить эффект от эндоскопической подтяжки средней зоны, отметила она. Потеря веса привела к тому, что зоны с филлерами стали более выраженными.

«Те части тела, где нет филлеров, соответственно, просели. И у артиста появился болезненный вид, который многих взбудоражил», — объяснила Мухина.

Косметолог подчеркнула, что небольшая прибавка в весе может вернуть прежние черты лица. Резкое похудение может быть результатом интенсивных тренировок, диеты, но нельзя исключать и проблемы со здоровьем, хотя утверждать это наверняка сейчас невозможно, добавила она.

Мухина заявила, что новые операции в возрасте артиста сопряжены с повышенным риском, поскольку восстановление тканей и организма занимает больше времени. С каждой новой процедурой возрастает вероятность развития у Киркорова посттравматической энцефалопатии, болезни Альцгеймера и деменции, так как наркоз в зрелом возрасте оказывает крайне негативное воздействие на организм.