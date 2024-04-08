Концерты «Любэ» переносят по всей РФ из-за самочувствия лидера группы Расторгуева

Концерты «Любэ», посвященные 35-летию группы, были массово отменены и перенесены на май из-за планового обследования Николая Расторгуева. Ему врачи рекомендовали не выступать в ближайшее время, сообщает Mash .

По словам жены лидера группы, обследование было запланировано заранее, но Расторгуев не сможет выступить, поэтому концерты были перенесены на 2-3 недели. При этом сам певец назвал причину госпитализации незначительной.

В Тюмени концерт «Любэ» был отменен за несколько часов до начала. Позже объявили, что причиной этого стало «заболевание артиста». Новые даты выступлений назначены на 29 мая.

Концерт в мытищинском ДК «Яуза» также был перенесен с 7 апреля на 13 мая. В красногорском ДК «Подмосковье» концерт, запланированный на 10 апреля, состоится 26 мая. Площадки в Орехово-Зуеве, Саратове, Томске и Новосибирске сейчас пытаются связаться с организаторами для определения дальнейших шагов.

5 апреля стало известно, что Николай Расторгуев был госпитализирован в Москве. У артиста запланировано обследование сердца, также он жаловался на проблемы с почками после пересадки 6 лет назад.