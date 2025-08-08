сегодня в 17:16

Концерт рэпера Akon в Сириусе может сорваться — слушатели сдают билеты

Концерт рэпера Akon (Алиана Дамала Тиама) в Сириусе под Сочи может сорваться — люди сдают билеты. Некоторые согласны перепродать их в три раза дешевле, чем покупали, сообщает SHOT .

Akon, известный по хитам Lonely, Smack That и другим, планировал дать первый концерт на юге РФ вечером 8 августа. Однако слушатели поделились, что на фоне налета БПЛА ВСУ на Сочи начали сдавать билеты.

Некоторые люди даже перепродают их дешевле. Так, вместо 10 тыс. готовы отдать их за 3 - 3,5 тыс. рублей.

Организаторы заявляют, что концерт Akon в ЛД Айсберг в Сириусе пройдет спокойно.

Днем в Сочи объявляли опасность БПЛА. Очевидцы слышали звуки работы ПВО. Вводились временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Сочи, но затем их сняли.

Ранее Akon вживую увидел налет украинских беспилотников в Сочи.