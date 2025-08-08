Американский рэпер Akon вживую увидел налет украинских беспилотников в Сочи

Американский рэпер Akon (Алиан Дамала Тиам), находящийся в Сочи в Краснодарском крае, оказался в эпицентре налета украинских беспилотников. Охране музыканта рассказали, как защитить звезду, сообщает Mash .

Рэпера заставили спрятаться в ванной комнате. При этом сам артист хотел спуститься к команде и находиться с ней.

На протяжении часа в разных районах Сочи не умолкает сигнал тревоги. Жители и гости города уже эвакуировались с пляжей и ушли в укрытия.

В Сириусе ситуация спокойная. Но всех гостей отеля, в котором остановился Akon, попросили покинуть номера и спрятаться в лобби до завершения налета БПЛА ВСУ.