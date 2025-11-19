Концерт проекта «Человек искусства» пройдет 28 ноября в Можайском округе

Концерт в рамках творческого проекта «Человек искусства» состоится 28 ноября в отделе Дом культуры «Дзержинский» Можайского округа. Мероприятие продолжит серию встреч с артистами, вдохновляющими жителей на развитие и любовь к искусству, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

В Можайском округе продолжается проект «Человек искусства», который знакомит жителей с артистами и их творческим путем. Организатором выступает Можайский культурно-досуговый центр. Цель проекта — показать не только выступление, но и личность артиста, его профессионализм и развитие.

В рамках проекта уже прошли встречи с музыкантом и педагогом Виктором Шишкиным, а также с вокалисткой и преподавателем Василисой Найденышевой. Ее джазовый вечер состоялся 14 ноября в поселке имени Дзержинского. Программа включала импровизации скрипачки Анастасии Нестеровой и музыканта Андрея Кривомазова, что позволило зрителям по-новому взглянуть на джазовую музыку.

«С джазом я познакомилась за пару лет до поступления в институт на факультет эстрадно-джазового искусства, потом в институте углубилась и начала смотреть на произведения более профессиональным взглядом, погружаться в историю и приобретать навыки исполнения и понимания того, о чем пою. Конечно, я исполняю не только джаз, питаю огромную любовь к произведениям советского периода и любой эстраде! Всегда есть ощущение, что в таких песнях настоящие эмоции знакомые нам», — рассказала Василиса Найденышева.

Следующий концерт проекта пройдет 28 ноября в 18:00 в отделе Дом культуры «Дзержинский». Организаторы приглашают всех желающих познакомиться с новыми героями и их творчеством.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что выставку советского, узбекского и русского модернизма, которая объединила коллекции музея «Новый Иерусалим» и Музея им. Игоря Савицкого из Нукуса, посетили свыше 40 тыс. человек. Выставка «Свет между мирами» является совместным российско-узбекским проектом. Работы великих художников можно увидеть до 8 ноября

«Я хочу поблагодарить президента (Узбекистана — ред.) Шавката Миромоновича (Мирзиеева — ред.). Благодаря его решению и поддержке мы смогли провести (выставку — ред.) большой коллекции советского, узбекского и русского модернизма <…>. 8 ноября мы заканчиваем эту экспозицию. (Благодарность — ред.) помощнику президента Республики Узбекистан Саиде Мирзиеевой — она участвовала в открытии этой выставки. Ее посетили более 40 тысяч человек. Это хорошая, очень успешная экспозиция», — сказал Андрей Воробьев на II совете регионов России и Узбекистана.