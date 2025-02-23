Концерт ко Дню защитника Отечества состоялся в Раменском

Концертную программу открыл «Академический камерный женский хор „Кантилена“, исполнивший Гимн России. Затем глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев и председатель Совета депутатов Юрий Ермаков поздравили защитников Отечества и почтили память павших минутой молчания.

Союз добровольцев Донбасса на мероприятии наградил руководителей гуманитарных отрядов Раменского муниципального округа и волонтеров гуманитарных миссий. Это люди, которые занимаются сбором гуманитарной помощи, плетут маскировочные сети, доставляют грузы в зону проведения СВО, а также занимаются патриотическим воспитанием молодежи.

На сцене прозвучали военно-патриотические песни и танцевальные номера в исполнении творческих коллективов округа. Своими выступлениями артисты отдали дань уважения мужеству и отваге российских воинов, защищавших Родину на полях сражений.

Концерт напомнил зрителям о важности сохранения памяти о героическом прошлом страны и чествования ратных традиций, которые объединяют поколения и являются залогом духовной силы народа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что главными фундаментальными задачами сегодня являются работа и вклад в то, чтобы Россия победила, чтобы наступил мир. Поэтому задача по поддержке участников специальной военной операции является самой главной.

«За это (работа по поддержке СВО — ред.) я хочу поблагодарить муниципалитеты, которые вносят в это направление заметный вклад, а также тех, кто отвечает за это в региональном правительстве. Все, что касается наших ребят, их семей, всех восстановительных работ, которые мы ведем на (новой — ред.) территории, — это самое важное», — сказал Воробьев.