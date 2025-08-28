Конкурс органной музыки в Подольске получил статус Всероссийского

Конкурс камерных ансамблей «В созвучии с органом» в культурно-просветительском центре «Дубровицы» Подольска получил статус Всероссийского. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Его проводят в зале, где установлен единственный в России орган фирмы Spath (Фрайбург). Именно этот уникальный инструмент помогает проявить свое мастерство участникам конкурса.

Проект на протяжении нескольких лет является яркой творческой площадкой. Он объединяет молодых музыкантов, открывает новые имена и знакомит слушателей с богатством органной музыки.

«В культурной жизни Подольска произошло важное событие: конкурс камерных ансамблей «В созвучии с органом» получил статус всероссийского. Получение этого высокого статуса означает, что Подольск становится точкой притяжения для исполнителей и ансамблей со всей страны. Будет собирать профессионалов высокого уровня и создавать уникальную атмосферу. В 2026 году 4 апреля конкурс пройдет в новом статусе. Уверен, этот день станет настоящим праздником искусства и подарит зрителям незабываемые впечатления», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.