Конкурс новогодней игрушки собрал почти 740 участников в Дмитровском округе

Традиционный конкурс новогодней игрушки (в этом году название конкурса «Зима в Подмосковье») проводится в центре детского творчества г. Дмитрова более 10 лет, сообщает пресс-служба администрации Дмитровского горокруга.

Конкурс новогодней игрушки «Зима в Подмосковье» — это замечательная инициатива, направленная на создание новогодних украшений, которые отражают красоту зимней природы Подмосковья. Участники конкурса могут проявить свои творческие способности и создать игрушки из различных материалов, вдохновляясь зимними пейзажами, традициями и символами нашего любимого Подмосковья.

В этом году конкурс собрал 739 человек и был представлен в номинациях: «В лесу родилась елочка», «Елочная игрушка. Новогодний шар», «Елочная игрушка», «Новогодний декор, композиция».

Основными требованиями при отборе конкурсных работ жюри было: использование брендированного цвета и элементов бренда «Зима в Подмосковье», оригинальность идеи, качество выполнения работы.

По итогам работы жюри были выбраны 22 конкурсные работы. Победители награждены грамотами управления образования и билетами на Рождественскую елку в ЦДК «Созвездие». Все участники конкурса получат грамоты участников конкурса.

Заместитель главы Дмитровского муниципального округа Ирина Костышина отметила, что у конкурса есть еще одна замечательная традиция: работы участников раздаются для оформления в учреждения социальной сферы города, где радуют и детей, и взрослых.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.