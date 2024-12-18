Композитор Величковский требует запретить Ладе Дэнс исполнять песню Baby tonight

Композитор Леонид Величковский требует запретить Ладе Дэнс и некоторым другим знаменитостям исполнять его песню Baby tonight. Для этого он обратился в Арбитражный суд Москвы, сообщает Baza .

Величковский обратился с иском к ООО «Издательство Джем», музыкальным платформам и артистам — Ладе Дэнс, RASA, DASHI и Verbee. Эти исполнители получили право использовать песню Baby tonight от «Издательства Джем».

Отмечается, что у композитора был договор с компанией. Однако, как он утверждает, фирма не выплатила ему положенные средства, из-за чего договор был расторгнут. Композитор уверяет, что после этого у «Издательства Джем» пропали права на то, чтобы давать разрешение на исполнение песни.

К композитору напрямую обращался только дуэт RASA. Однако договориться с музыкантом группе не удалось, потому они обратились к «Издательству Джем». Величковский считает, что все артисты должны были обращаться именно к нему, а не к компании.

Сейчас композитор просит суд взыскать с «Издательства Джем» почти 6 млн рублей. По его словам, он хотел урегулировать вопрос мирным способом, но компания не пошла на контакт.