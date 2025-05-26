Команда КВН «Футурина» молодежного центра «Дружба» стала обладателем сразу двух наград

25 мая в Орехово-Зуеве прошел кубок КВН. В играх приняли участие одиннадцать подмосковных команд из Жуковского, Коломны, Егорьевска, Богородского округа, Орехово-Зуево и др, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Команда «Футурина» выступила в «детском» блоке, в итоге заняв первое место. А участница команды Варвара Скугарева стала лучшей актрисой Кубка.

«Это уже вторая подряд награда Варвары за выступления на региональном уровне» — отметил руководитель Команды Дмитрий Володин.

Поздравляем наших «веселых и находчивых» с очередной яркой и заслуженной победой!

Напомним, что уже в ближайшее воскресенье, 1 июня, на главной сцене Жуковского парка культуры и отдыха пройдет фестиваль детского КВН, где выступят команды из разных городов России.

Также напомним, что набор на новый 2025 — 2026 учебный год в Школу КВН, а также другие кружки МЦ «Дружба» открыт! Заявления для детей от 5 до 18 лет принимаются на портале Навигатор дополнительного образования Московской области по ссылке clck.ru/35JyMv. Подробная информация по тел.: 8 (498) 482-24-88, 8(906) 784-29-80. Занятия проходят на базе Молодежного центра «Дружба» по адресу: г. Жуковский, ул. Молодежная, 22.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.