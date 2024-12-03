Коломна и Озеры готовятся к встрече Деда Мороза

В Коломне и Озерах готовятся встречать Деда Мороза, который повелит зажечь огни на главных городских новогодних елках, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Театрализованное представление, которое даст старт марафону зимних активностей, состоится 5 декабря на площади Советской в Коломне. В Озёрах праздник, посвященный встрече зимнего волшебника и зажиганию огней, пройдет 7 декабря в парке «Сосновый бор». В программе — конкурсы, мастер-классы, танцевальный флеш-моб, новогодние песни и хоровод сказочных героев.

«Настает самое удивительное, самое волшебное время — время новогодних праздников и чудес. Этой зимой мы подготовили для вас более 220 событийных мероприятий для детей и взрослых, которые пройдут в рамках губернаторского проекта „Зима в Подмосковье“. По доброй традиции мы вместе зажжем огни на главных городских елках. Одевайтесь тепло и приходите всей семьей», — обратился к гостям и жителям глава Городского округа Коломна Александр Гречищев.

Праздник зажжения новогодних огней на елке — событие ежегодное. На площадь Советскую в Коломне Дед Мороз обычно приезжает на трамвае — традиция сохранится и в этот раз.

Начало мероприятия в Коломне — 5 декабря в 16:00.

Начало мероприятия в Озёрах — 7 декабря в 15:00.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность подготовки Московской области к предстоящим новогодним праздникам.



«Мы должны подготовить все, чтобы те жители, те гости, дети, которые проводят традиционно зимние каникулы у нас в Подмосковье, тоже чувствовали заботу», — сказал Воробьев.