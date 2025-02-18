Коллективы Подмосковья завоевали гран-при международного фестиваля-конкурса

сегодня в 15:14

Творческие коллективы «Славяночка» и «Грезы» из Подольска завоевали гран-при международного фестиваля-конкурса национальных культур и искусств детского, юношеского, молодежного и взрослого творчества «Карусель Земля» — «Град мастеров — Подольск 2025», сообщает пресс-служба администрации округа.

Фестиваль провели на нескольких площадках в домах культуры округа. В нем приняли участие творческие коллективы из различных регионов России. Участники продемонстрировали свои навыки в вокале, танце, марш-параде, театральном искусстве, а также в изобразительном искусстве и декоративно-прикладном творчестве.

Воспитанники хореографической студии «Грезы» Дома культуры имени 1 мая завоевали главную награду фестиваля — гран-при. Коллектив представил новую постановку «Маруся», которая сочетает в себе элементы народного танца и фланкировки. Члены жюри отметили высокую технику исполнения, оригинальность и эмоциональную насыщенность номера.

Еще одним обладателем гран-при конкурса стал вокальный ансамбль «Славяночка» из Дома культуры «Быково».

Успешно выступили и воспитанницы младшей группы ансамбля: Алекса Абдуназарова, Фаина Керимова и Луиза Ахмерова, ставшие лауреатами I и II степени.

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