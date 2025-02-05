Коллективы Лосино-Петровского выступили на XII Всероссийском фестивале-конкурсе

Участники творческих коллективов Дома культуры «Созвездие» достойно выступили на XII Всероссийском фестивале-конкурсе творческих достижений «Рябиновые бусы», который прошел во дворце культуры им. В. П. Чкалова г. о. Щелково, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Лауреаты I степени стали: театральная студия «Солнце», руководитель Афанасьева В.В., студия вокала «Вдохновение», руководитель Ромах И.С. , студия мастерская «Умельцы», руководитель Башмакова О.В.

Лауреаты II степени стали: студия балета «Пируэт», руководитель Анашкина Е.П., солисты вокального ансамбля «Свердловчанка», руководитель Ещенко В.М.

Лауреаты III степени стали: студия балета «Пируэт», руководитель Анашкина Е.П.

Дипломанты II степени стали: солисты вокального ансамбля «Свердловчанка», руководитель Ещенко В.М.

«Поздравляем всех победителей и руководителей! Ваш труд и талант не остались незамеченными, и эта награда — подтверждение вашего упорства и любви к искусству! Благодарим всех, кто поддерживает наши коллективы и разделяет с нами радость творчества! Желаем новых побед и успехов! " — сказали организаторы мероприятия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

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