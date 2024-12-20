Коллективы из Раменского взяли гран-при международного фестиваля «Град мастеров»

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В конце прошлой недели в ДК «Победа» вокальные и танцевальные коллективы ДК «Сатурн» из Раменского округа взяли множество наград, в том числе заняли первое место. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В номинации «Современный танец» ансамбль эстрадного танца «Эльдорадо» взял два лауреата I степени, два лауреата II степени и диплом «за высокую постановочную и исполнительскую культуру».

В номинации «Современный танец» ансамбль коллектив Современного танца «Атмосфера» был награжден лауреатом III степени.

В числе вокальных коллективов, которые были представлены руководителем Еленой Клековой, Мария Гусева стала лауреатом I степени и получила гран-при в номинации «Эстрадный вокал».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.