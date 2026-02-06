Коллектив Мамонтовского дома культуры в Подмосковье передал гуманитарную помощь бойцам СВО

сегодня в 19:07

Сотрудники Мамонтовского сельского дома культуры 5 февраля передали гуманитарную помощь для бойцов СВО в досуговый центр «Про молодежь» в Ногинске, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Коллектив Мамонтовского сельского дома культуры принял участие в сборе гуманитарной помощи для бойцов СВО. 5 февраля сотрудники передали бинты, вату, противоожоговые средства и другие медицинские материалы в ногинский досуговый центр «Про молодежь».

Посылки будут отправлены на фронт через волонтерский корпус Богородского округа. К акции присоединились и жители округа, которые приносят продукты, одежду и медикаменты.

Волонтеры отметили, что поддержка бойцов в зоне специальной военной операции необходима, а сбор гуманитарной помощи — важный вклад в общее дело.

Сбор продолжается до 8 февраля. Передать помощь можно в центр «Про молодежь» по адресу: Ногинск, ул. Советская, д. 45. Особо востребованы медикаменты, продукты длительного хранения, средства личной гигиены, термобелье, нижнее белье, теплые носки, перчатки, батарейки (2А и 3А), портативные горелки.

Организаторы подчеркивают, что каждая посылка — это проявление поддержки и заботы о защитниках.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.