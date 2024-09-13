Коллектив из Реутова выступит на гала-концерте фестиваля «Город танцует в парках»

Финалисты фестиваля «Город танцует в парках», участники реутовского центра танцевальной культуры «Pro-Движение» выступят на гала-концерте вместе с другими представителями танцевальных коллективов из 38 муниципалитетов Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Выступление 40 команд будет оценивать звездное жюри во главе с заслуженным артистом России, хореографом, художественным руководителем фестиваля Егором Дружининым.

Главная интрига гала-концерта: кто же станет победителем фестиваля? Шоу будет ярким и захватывающим. Организаторы обещают гостям масштабную программу, в том числе выступления участников, победителей и финалистов шоу «Танцы» и «Новые танцы», а также выступление музыкальных хедлайнеров — топовых артистов музыкальной сцены России.

Мероприятие пройдет 14 сентября в 15:00 в городском парке Ивантеевки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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