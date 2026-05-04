Коллектив из Лобни завоевал гран-при конкурса в Карелии

Хореографический коллектив «Антре» из Лобни получил Гран-при VIII международного фестиваля-конкурса «Жемчужина Карелии», который прошел с 1 по 3 мая в Петрозаводске. Танцоры завоевали главную награду и 16 дипломов лауреатов I степени, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Театр танца «Антре» дворца культуры «Чайка» выступил на VIII Международном фестивале-конкурсе детского, юношеского и взрослого творчества «Жемчужина Карелии». Мероприятие прошло при поддержке Министерства культуры РФ и Федерального агентства по делам молодежи.

Под руководством Дмитрия и Зулейхи Ширяевых коллектив продемонстрировал высокий уровень подготовки и получил кубок Гран-при за вклад в сохранение жанрового разнообразия. Также участники завоевали 16 дипломов лауреатов I степени.

Наивысшие оценки жюри получили вариации Остапа из балета «Тарас Бульба» и Амурчика из балета «Дон Кихот», танец золотых рыбок из балета «Конек Горбунок», лезгинка, татарский танец «Русские узоры», «Рассыпуха лобненская», «Арагонская охота», «Русская плясовая», «Ниточка», «Андижанская полька», узбекский танец «Маскарабозы», «Без маски», «Индийский танец», «Шутка» и «Винтик».

Дворец культуры «Чайка» расположен в Лобне на улице Дружбы, 3. Здесь работают более 40 творческих коллективов, которые регулярно становятся призерами фестивалей и конкурсов различного уровня.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.