Кока, Чеботина, Лакоста: Юрий Лоза призвал запретить петь некоторым артистам

Певец Юрий Лоза, исполнитель хита «Плот», высказался о том, кому из современных российских звезд он бы запретил выступать на сцене, сообщает Общественная Служба Новостей .

Как отметил артист, у него безупречной слух и вкус, поэтому видеть на сцене звезд, которые не умеют петь, он не хочет.

Лоза добавил, что выступления Клавы Коки, Люси Чеботиной, Косты Лакосты на сцене по фонограмму не делают их вокалистами. По его мнению, любой исполнитель должен уметь петь акапельно, без фонограммы любых изменений голоса.

«Любая колхозница из села вам лучше споет, чем Кока или Чеботина. Они просто гламурные курицы, которые в вокале ничего не понимают», — добавил певец.

Также Лоза заявил, что устал постоянно комментировать выходки молодых артистов по просьбе журналистов. Он уверен, что никогда не выйдет на одну сцену с такими «бездарностями». А они, в свою очередь, никогда не смогут спеть и купонов песни Лозы. В заключение артист назвал молодых артистов «сборищем клоунов и самодуров».