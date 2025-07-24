Князь Александр Трубецкой госпитализирован в Москве
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В столице доставили в больницу 78-летнего князя Александра Трубецкого, который является прямым потомком Трубецких и Голициных, сообщает SHOT.
Его экстренно госпитализировали в реанимацию. В больницу он попал из-за проблем с легкими на фоне перенесенной пневмонии. Через некоторое время врачам удалось улучшить состояние князя.
Трубецкой появился на свет в Париже в 1947 году. Он член нескольких общественных организаций, а еще почетный профессор МГУ.
Ранее теле- и радиоведущий Владимир Молчанов был экстренно доставлен в одну из московских больниц из-за резкого ухудшения самочувствия.