Князь Александр Трубецкой госпитализирован в Москве

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В столице доставили в больницу 78-летнего князя Александра Трубецкого, который является прямым потомком Трубецких и Голициных, сообщает SHOT .

Его экстренно госпитализировали в реанимацию. В больницу он попал из-за проблем с легкими на фоне перенесенной пневмонии. Через некоторое время врачам удалось улучшить состояние князя.

Трубецкой появился на свет в Париже в 1947 году. Он член нескольких общественных организаций, а еще почетный профессор МГУ.

Ранее теле- и радиоведущий Владимир Молчанов был экстренно доставлен в одну из московских больниц из-за резкого ухудшения самочувствия.