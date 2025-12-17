Клуб «Подвиг» провел исторический урок о партизанах в Наро-Фоминске 16 декабря

В Наро-Фоминске продолжается работа историко-краеведческого клуба «Подвиг», который реализует проект «Под салютом Великой Победы». 16 декабря в Доме культуры «Созвездие» прошла встреча, посвященная партизанскому движению в годы Великой Отечественной войны.

Участники мероприятия почтили память партизан Наро-Фоминского района, сражавшихся в тылу врага зимой 1941 года, а также героев-молодогвардейцев из города Верея. На встрече рассказали о диверсиях, разведывательных операциях, поддержке Красной Армии и подпольной деятельности. В рамках клуба «Подвиг» история представлена через документы, фотографии и воспоминания очевидцев.

Следующая встреча клуба состоится 23 декабря в 14:00 в малом зале ДК «Созвездие». Она будет посвящена освобождению Наро-Фоминска от немецко-фашистских захватчиков 26 декабря 1941 года. Вход на мероприятия клуба свободный для всех желающих.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.