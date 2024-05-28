Клишас заявил, что запрещать книгу «Вредные советы» в Красноярске никто не собирается

Клишас заявил, что запрещать книгу «Вредные советы» в Красноярске не будут

Сенатор от Красноярского края Андрей Клишас прокомментировал информацию о требовании изъять из продажи и уничтожить книгу Григория Остера «Вредные советы» в регионе. Запрещать ее не будут, сообщил сенатор в своем официальном Telegram-канале .

Клишас заявил, что полностью запрещать книгу Григория Остера «Вредные советы» никто не собирался. Из продажи убрали лишь тот экземпляр, из-за которого поступило обращение в прокуратуру.

Сенатор добавил, что новости про запрет «Вредных советов» являются информационным шумом.

Ранее в Красноярском крае местная жительница обнаружила на полке одного из книжных магазинов произведение Григория Остера «Вредные советы». Она заметила в ней иллюстрации с виселицами и самолетами, летящими «на Запад». Женщина обратилась в прокуратуру.

Правоохранители выдали предписание изъять книгу и уничтожить ее из-за картинок. К тексту у ведомства претензий не было. По словам продавщицы магазина, книга этого издательства была в единственном экземпляре, ее уже убрали с полок.