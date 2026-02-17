Китайский консул рассказал, в каком городе находится корень русского характера

В Санкт-Петербурге находится корень культуры, русского характера. У города богатый научный потенциал, рассказал генеральный консул Китая в городе на Неве Ло Чжаньхуэй.

В 2026 году число студентов из КНР, которые учатся в вузах Петербурга, увеличилось до 17 тыс. Показатель оказался больше, чем в 2024-м и до этого.

Студенты из КНР очень заинтересованы в том, чтобы проходить обучение именно в Санкт-Петербурге. У города есть привилегии по ряду направлений.

«Именно здесь корень культуры, корень русского характера, богатый научный потенциал. Даже Москва не может таким похвастаться», — отметил дипломат газете «Петербургский дневник».

В 2025 году Ло Чжаньхуэй проводил встречи с ректорами многих университетов Санкт-Петербурга. Они демонстрировали желание начать сотрудничать. Задача дипломата — найти еще большее количество партнеров для совместной работы, в том числе в области образования.

Студенты из Китая в Петербурге учатся преимущественно математике, химии и физике. Еще они изучают русский язык.

