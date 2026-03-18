Киркоров с детьми пришел на могилу отца в годовщину его смерти

Певец Филипп Киркоров днем 18 марта приехал на Троекуровское кладбище в Москве к могиле своего отца Бедроса. С ним были сын Мартин и дочь Алла-Виктория, сообщает StarHit .

Все они взяли красивые букеты, которые положили к кресту на могиле. Артист надел темные очки, чтобы скрыть слезы, ведь когда он рассказывает про отца, то сразу начинает плакать.

Священник отслужил небольшую службу на могиле Киркорова, после чего певец еще несколько минут постоял у креста.

«Говорят, что боль утихает. Нифига она не утихает. Особенно после потери матери, а я был маменькин сынок. К сожалению, боль, которая всегда будет болью, ничего она не зарастает», — сказал артист.

Бедрос Киркоров скончался 18 марта 2025 года на 92-м году жизни. Причиной смерти стала остановка сердца. В последние месяцы перед смертью артист болел.

