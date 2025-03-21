Киркоров раскрыл, что ему передал отец перед смертью

Киркоров заявил, что перед смертью отец успел передать ему фамильный перстень

Певец Филипп Киркоров заявил, что его отец Бедрос перед смертью успел передать ему фамильный перстень. Через несколько дней народный артист России умер из-за остановки сердца, сообщает StarHit .

По словам Киркорова, он встречался с отцом в последние дни его жизни. Тогда 92-летний Бедрос снял с пальца фамильный перстень, доставшийся от отца, и вручил его своему сыну.

«И сказал слова: „Надень, пожалуйста. Я хочу передать фамильный перстень, чтобы он передавался из поколения в поколение по мужской линии“. Ладно, пап, все мы смертные, значит это будет переходить из поколения в поколение», — признался Филипп Киркоров.

Поп-король заявил, что будет носить подаренный отцом перстень, пусть кольцо и велико ему по размеру.

Бедроса Киркорова хоронят 21 марта в Москве. Народный артист будет покоиться на Троекуровском кладбище, рядом с другими известными деятелями культуры.

Попрощаться с Бедросом Киркоровым пришли многие известные личности, в том числе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передавал корреспондент РИАМО.

Бедрос Киркоров умер 18 марта. Артисту было 92 года. В последние годы жизни отец поп-короля страдал от сердечно-сосудистых заболеваний.