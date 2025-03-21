Киркоров раскрыл, что ему передал отец перед смертью
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Певец Филипп Киркоров заявил, что его отец Бедрос перед смертью успел передать ему фамильный перстень. Через несколько дней народный артист России умер из-за остановки сердца, сообщает StarHit.
По словам Киркорова, он встречался с отцом в последние дни его жизни. Тогда 92-летний Бедрос снял с пальца фамильный перстень, доставшийся от отца, и вручил его своему сыну.
«И сказал слова: „Надень, пожалуйста. Я хочу передать фамильный перстень, чтобы он передавался из поколения в поколение по мужской линии“. Ладно, пап, все мы смертные, значит это будет переходить из поколения в поколение», — признался Филипп Киркоров.
Поп-король заявил, что будет носить подаренный отцом перстень, пусть кольцо и велико ему по размеру.
Бедроса Киркорова хоронят 21 марта в Москве. Народный артист будет покоиться на Троекуровском кладбище, рядом с другими известными деятелями культуры.
Попрощаться с Бедросом Киркоровым пришли многие известные личности, в том числе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передавал корреспондент РИАМО.
Бедрос Киркоров умер 18 марта. Артисту было 92 года. В последние годы жизни отец поп-короля страдал от сердечно-сосудистых заболеваний.