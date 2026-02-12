сегодня в 13:01

Киркоров получит за тур по России минимум 580 млн рублей

Певец Филипп Киркоров заработает на туре по России не менее 580 млн рублей. Концерты пройдут почти по всей стране, сообщает « Звездач » со ссылкой на свои подсчеты.

Артист уже провел выступления в Самаре и Екатеринбурге. Киркоров собирается выступить в 20 городах.

В дальнейшем Киркоров посетит Казань, Новосибирск, Сахалинскую область, Москву, Санкт-Петербург и иные регионы страны. Суммарно организаторы, согласно подсчетам «Звездача», смогут заработать более 580 млн рублей.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов рассказал, что среди российских певцов есть те, кто достоен получить «Грэмми». Сергей Лазарев и Филипп Киркоров, по его мнению, не заслуживают награду.

