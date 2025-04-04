Кинозвезду из Казахстана Серика «отменяют» из-за домашнего насилия и сталкинга

В Казахстане разразился новый скандал из-за домашнего насилия после того, как всю страну всколыхнул случай с экс-министром экономики Куандыком Бишимбаевым, который получил 24 года колонии за убийство жены. Теперь общественность обрушилась на известного актера, звезду сериала «Шекер» Шарипа Серика, обвиненного в нападениях на возлюбленных и преследовании, сообщает Woman.ru .

На днях казахстанские пользователи начали активно обсуждать видео, на котором Серик грубо вытаскивал из лифта свою возлюбленную, блогершу Алию Ботееву. Позже девушка опубликовала другие кадры, на которых показала следы побоев после того, как ее побил актер. Она также заявила, что расстается с Сериком.

«Даже в самом страшном сне я никогда не видела, что буду той самой девушкой, которая говорит о насилии от любимого мужчины. Но это случилось», — писала знаменитость.

Более того, на сторону Ботеевой встала и экс-супруга Серика, рэперша Молдир Есембек (Say Mo). Она утверждает, что актер тоже избивал ее, когда они находились в браке.

Позже Серик записал видео и признал, что ударил Ботееву. Он извинился за свой поступок и заявил, что готов ответить за свое поведение по закону.

«Я совершил злостный поступок и готов нести наказание по всей строгости закона. Я думаю, многим из вас знакомо чувство злости и ярости во время ссоры. Но я прошу вас, не повторяйте мою ошибку и не поднимайте руку», — сказал Серик.

Кинозвезда также извинился перед своей уже бывшей девушкой и ее родными.

После вспыхнувшего скандала звезду «Шекера», «Пацанской истории», «Районов» и других кинолент начали «отменять» в Казахстане. Компания Salem Entertainment расторгла контракт с актером, его также «вырезают» из фильмов, а проекты с участием артиста замораживают.

Ранее в Казахстане вспыхнул скандал после того, как экс-министр Куандык Бишимбаев убил свою жену после долгих издевательств. Ситуация всколыхнула все общество и дошла до президента Касым-Жомарта Токаева, после чего в стране даже ужесточили закон о домашнем насилии.