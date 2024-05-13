В Казахстане экс-министр Куандык Бишимбаев приговорен к 24 годам за убийство супруги

Бывшего министра экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева приговорили к 24 годам колонии за убийство и истязание жены Салтанат Нукеновой, сообщает SHOT.

Помимо этого, с Бишимбаева взыскали 2,4 млн тенге. Решение огласили в Верховном суде Казахстана.

До этого в Казахстане приняли закон о домашнем насилии. Он предусматривает наказание плоть до пожизненного лишения свободы.

По версии следствия, 9 ноября 2023 года Бишимбаев до смерти избил свою гражданскую жену Салтанат Нукенову в принадлежащем ему ресторане Bau. В своем последнем слове мужчина лишь признал вину в нанесении побоев, отвергнув обвинение в убийстве. Он утверждал, что супруга в тот вечер выпила алкоголь и «спровоцировала» его своей «агрессией».

Трагедия получила широкий общественный резонанс не только в Казахстане, но и по всему миру.

Родственника Бишимбаева, Бахытжана Байжанова, который помогал подсудимому скрыть улики, суд приговорил к 4 годам тюрьмы.