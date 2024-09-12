Кинопоказ на открытом воздухе пройдет 13 сентября в селе Каринское Одинцова

Календарное лето закончилось, но в Одинцовском округе продолжаются кинопоказы на свежем воздухе. Один из них пройдет на площади Дома культуры села Каринское 13 сентября. Здесь состоится тематическая молодежная встреча «Кино под открытым небом». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Киноманов, жителей и гостей села Каринское старше 14 лет приглашает молодежный клуб «Шаг вперед». Пятничный вечер пройдет в кругу интересных и увлеченных людей. В программе вечера: беседа и совместный просмотр фильма. Вход на мероприятие свободный.

Киновечер начнется в 19:00. При неблагоприятных погодных условиях мероприятие пройдет в стенах Дома культуры.

В сентябре в Московской области продолжается реализация регионального проекта «Кинопарк». Бесплатные уличные показы идут в летних кинотеатрах Подмосковья в рамках проектов ГАУК МО «Креативное бюро «Регион» и министерства культуры и туризма Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.