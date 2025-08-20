Кинокритик заявил, что ремейк на «Приключения Шурика» обречен на провал

Как отметил эксперт, он не имеет оптимистичного настроя в ожидании ремейков. Он добавил, что все уже видели пародии от ТНТ на «Бриллиантовую руку», «Иронию судьбы» и другие проекты из прошлого, а теперь готовится «очередной кошмар» уже о приключениях Шурика.

Шнейдеров уверен, что ничем интересным это не завершится. А попытки современных режиссеров переснять старые и любимые картины сразу же обречены на провал.

«Нет в современных артистах той харизмы и нерва, который был в артистах из кинолент советских времен. Да и среднестатистическому зрителю, который знаком с советской классикой, проще включить оригинал и поностальгировать, а не смотреть отборное д*****, которое предлагает современный кинематограф», — заявил кинокритик.

Тем не менее он добавил, что все равно посмотрит эту версию Шурика, чтобы потом дополнительно поделиться своими впечатлениями.