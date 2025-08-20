Кинокритик заявил, что ремейк на «Приключения Шурика» обречен на провал
Кинокритик Давид Шнейдеров прокомментировал новый ремейк на советскую кинокартину «Приключения Шурика», сообщает Общественная Служба Новостей.
Как отметил эксперт, он не имеет оптимистичного настроя в ожидании ремейков. Он добавил, что все уже видели пародии от ТНТ на «Бриллиантовую руку», «Иронию судьбы» и другие проекты из прошлого, а теперь готовится «очередной кошмар» уже о приключениях Шурика.
Шнейдеров уверен, что ничем интересным это не завершится. А попытки современных режиссеров переснять старые и любимые картины сразу же обречены на провал.
«Нет в современных артистах той харизмы и нерва, который был в артистах из кинолент советских времен. Да и среднестатистическому зрителю, который знаком с советской классикой, проще включить оригинал и поностальгировать, а не смотреть отборное д*****, которое предлагает современный кинематограф», — заявил кинокритик.
Тем не менее он добавил, что все равно посмотрит эту версию Шурика, чтобы потом дополнительно поделиться своими впечатлениями.