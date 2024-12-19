Кинокаток откроется на Воробьевых горах 21 декабря

Семейное пространство на Воробьевых горах рядом с Дворцом пионеров открылось в рамках проекта «Зима в Москве». Здесь с 21 декабря по 28 февраля будет бесплатно работать каток-кинотеатр, рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Это первое зимнее семейное пространство, которое будет работать до конца зимы. По словам Раковой, также для москвичей здесь будет работать ярмарка, дом Деда Мороза, будут проходить мастер-классы и популярные зимние забавы, в том числе для гостей откроют тюбинговую трассу, они смогут покататься в упряжках с хаски, посетить экоферму с оленями и альпаками.

«Невозможно представить зимний досуг и новогодние каникулы без катания на коньках. Именно поэтому центром нашей площадки станет бесплатный каток площадью 800 кв. м. В честь праздничного открытия уже в эту субботу мы подготовили насыщенную программу — самый большой хоровод с Дедом Морозом и Снегурочкой, мастер-класс по фигурному катанию для всех желающих, а также звездные выступления на льду», — заявила Ракова.

Благодаря ИИ каток будет работать в любую погоду и без выходных. Арендовать коньки можно также бесплатно. Концепция киносеансов довольно оригинальная, будет присутствовать авторское световое оформление. Ракова пригласила москвичей провести выходные на новой семейной площадке.

В честь открытия катка-кинотеатра 21 декабря в 16:30 гости примут участие в масштабном хороводе с Дедом Морозом и Снегурочкой. В 17:00 начнется мастер-класс по фигурному катанию от Анны Семенович.

Без выходных каток будет работать до 28 февраля. Время работы — с 15:00 до 21:00 в будние, с 12:00 до 22:00 в выходные. На большом экране площадки будут проходить киносеансы. Для посещения катка нужна предварительная регистрация.

Пространство и каток будут работать по адресу: ул. Косыгина, д. 17, корпус 1.

Проект «Зима в Москве» — это событие, которое объединяет разные мероприятия столицы. По всему городу открыто более 1,9 тыс. площадок. В том числе в проект входят фестивали «Путешествие в Рождество», «Усадьбы Москвы», «Московское чаепитие», «Город света», «Снег и лед в Москве» и многие другие.