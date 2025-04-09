Кинофестиваль «17 мгновений» пройдет в Подмосковье на 7 площадках

IX Международный кинофестиваль «17 мгновений» в 2025 году пройдет на 7 площадках в Подмосковье, сообщила президент фестиваля, актриса Анна Тихонова в ходе пресс-конференции, посвященной этому событию.

«Наш фестиваль предусматривает тематические блоки. Это блок кино, блок искусства актерской песни, а также фестивальная часть. Программа фестиваля каждый год расширяется и трансформируется, в том числе в зависимости от интересов публики», — заявила Тихонова.

По ее словам, ежегодно расширяются и площадки фестиваля. В 2025 году их будет 7: Дворец культуры «Павлово-Покровский», Дома культуры «Октябрь» и «Электрогорск», Дом-музей Вячеслава Тихонова, бизнес-центр «Аленушка», кинотеатр «Космик» в Орехово-Зуеве и площадка у памятника Тихонову.

Она отметила, что в этом году на кинофестивале важное место займет тематика победы в Великой Отечественной войне. Традиционно пройдет конкурс зрительского кино и сериалов. Также в ретроспективе покажут киноленты Тихонова.

Международный кинофестиваль «17 мгновений» в 2025 году состоится в подмосковном Павловском Посаде с 24 по 27 апреля.

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