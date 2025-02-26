Кинематографисты Подмосковья победили на международном кинофестивале в Казани

Финал 27-го Казанского международного кинофестиваля ZILANT прошел 22 — 23 февраля. Работа команды из Красногорска «День рождения» заняла первое место в категории «Лучший фильм для детей и подростков», обойдя 789 заявок от других претендентов на победу, сообщает пресс-служба администрации округа.

Над созданием короткометражного фильма, затрагивающего актуальную проблему — школьный буллинг, трудились воспитанники киноакадемии молодежного центра Красногорска и участники театральной студии «Душевный».

Как отмечают представители молодежного центра, это не обычная победа, а показатель того, насколько талантливы воспитанники и насколько они умеют творчески мыслить. Под руководством режиссера Сергея Миляховского создаются действительно зрелищные, мощные проекты. Ребята всегда работают как настоящие профессионалы.

Полученная награда — мощный заряд для новых идей и свершений. Впереди у воспитанников много хороших проектов, которые смогут принести в копилку самые блестящие победы и новые награды.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.